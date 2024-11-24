Вербовала женщин в Польшу — жительницу Тернопольщины подозревают в торговле людьми

Подозреваемая подыскала трех женщин и, пользуясь их затруднительным положением, завербовала для предоставления услуг интимного характера на территории Польши.

На Прикарпатье 24-летней жительнице Тернопольской области сообщено о подозрении по факту вербовки и перемещения людей с целью их эксплуатации. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что подозреваемая в начале ноября 2024 года подыскала трех женщин и, пользуясь их затруднительным положением, завербовала для предоставления услуг интимного характера на территории Польши.

Злоумышленница уверяла, что им будут предоставлены надлежащие условия труда и проживания, высокая зарплата (600 злотых за час предоставления таких услуг), отметили в прокуратуре.

Кроме того, правонарушительница обещала женщинам помочь в выезде за границу и оплатить расходы, связанные с переездом.

20 ноября 2024 года на территории Прикарпатья во время сопровождения завербованных лиц из Украины в Польшу подозреваемая задержана правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

По ходатайству прокуроров ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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