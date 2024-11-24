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В ПФУ объяснили, как получить льготы на коммунальные услуги по новому месту жительства

14:53, 24 ноября 2024
Льгота на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предоставляется с того месяца, когда подали заявление.
В ПФУ объяснили, как получить льготы на коммунальные услуги по новому месту жительства
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В Пенсионный фонд обратился переселенец из Донецка, который имел льготу на жилищно-коммунальные услуги, но сейчас он проживает в Одесской области, с уточнением информации о заявлении. Его интересовал вопрос: нужно ли для получения выплаты по новому месту жительства подавать только заявление на назначение льготы, или необходимо также заявление о прекращении выплаты.

Пенсионный фонд Украины объясняет, что заявление на прекращение выплаты льгот по предыдущему месту жительства не подается.

Для получения льготы по новому месту жительства следует обратиться в орган Пенсионного фонда Украины для внесения изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, приобщив документы о фактическом месте жительства и подать заявление о предоставлении льгот.

Если место жительства льготника отличается от места регистрации, то документами, подтверждающими его фактическое место жительства, могут быть, в частности, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица или договор аренды, а в случае отсутствия этих документов – акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства / фактического места жительства лица (составляется органом местного самоуправления по запросу органа Пенсионного фонда Украины).

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Пенсионный фонд льготы

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