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В Швейцарии проходит референдум, где решают судьбу «Евровидения-2025»

13:40, 24 ноября 2024
На референдуме голосуют, стоит ли выделять средства из бюджета — почти $35 млн — на конкурс.
В Швейцарии проходит референдум, где решают судьбу «Евровидения-2025»
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В Швейцарии 24 ноября проходит референдум, где решают вопрос о том, должны ли налогоплательщики финансировать проведение песенного конкурса «Евровидение-2025». Об этом сообщает Barron's.

Швейцарский певец Nemo победил на «Евровидении-2024» с песней «The Code», что дало Швейцарии право принимать мероприятие в следующем году. Город Базель, расположенный на северной границе с Францией и Германией, был выбран для проведения события.

Теперь жители этого города на референдуме решают, стоит ли выделять средства из бюджета города почти $35 млн на конкурс.

«Евровидение» — это неприбыльная мера, которая в основном финансируется за счет взносов участвующих в нем общественных вещателей.

Однако организаторы конкурса говорят, что «учитывая выгоды, которые получат принимающие города», они также должны внести свой вклад.

Если жители города отклонят выделение денег, Евровидение придется сократить, сказал руководитель отдела коммуникаций конкурса 2025 года Эди Эстерманн.

«Мероприятие, запланированное на 10 дней, будет сведено к большому телевизионному шоу в субботу вечером, и никаких публичных мероприятий за пределами главной площадки», – отметил он.

Несмотря на то, что по условиям контракта переезд в другой город остается возможным, в Базеле уже полным ходом идет подготовка, а к финалу, который состоится 17 мая, осталось менее полугода.

«Команда проекта очень надеется, что избиратели Базеля признают эту уникальную возможность для города и страны в целом», - сказал Эстерманн.

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референдум Швейцария Евровидение

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