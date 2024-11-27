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ФОП-платник єдиного податку отримав майно в безоплатне користування за договором позички — чи виникає дохід

10:36, 27 листопада 2024
Оскільки передача майна ФОП на підставі договору позички, не передбачає переходу права власності на таке майно до ФОП-єдинника, то доходу в такого підприємця не виникає.
ФОП-платник єдиного податку отримав майно в безоплатне користування за договором позички — чи виникає дохід
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В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, чи виникає дохід у ФОП платника єдиного податку (крім е-резидента) при отриманні майна в безоплатне користування за договором позички.

Відповідно до ст. 292 ПКУ для фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Крім того, згідно з п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Отже, оскільки передача майна фізичній особі – підприємцю на підставі договору позички, не передбачає переходу права власності на таке майно до фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, то доходу у розумінні п. 292.1 ст. 292 ПКУ у такого підприємця не виникає.

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податкова ФОП ДПС податки

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