Картину «Буданов и волшебный лягушонок» продали за 6 тысяч долларов

Глава разведки рассказал, что лягушонка зовут Петр и он настоящий долгожитель, ведь ему уже исполнилось 17 лет.

Источник фото: начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов

Украинская художница Евгения Гапчинская написала картину, на которой изображены глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и лягушонок из его офиса. Работу уже продали за 6 тысяч долларов.

По словам художницы, портрет просили нарисовать ее дети. Образ мастерица писала из одного интервью – делала стоп-кадры и рассматривала детали.

Глава разведки отреагировал на работу художницы и рассказал, что лягушонка зовут Петр и он настоящий долгожитель, ведь ему уже исполнилось 17 лет. Буданов выразил благодарность художнице и ее семье за ​​вдохновение.

Источник фото: начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.