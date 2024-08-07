Практика судів
  1. В Україні

Картину «Буданов і чарівне жабеня» продали за 6 тисяч доларів

07:36, 7 серпня 2024
Очільник розвідки розповів, що жабеня звуть Петро і він справжній довгожитель, адже йому вже виповнилося 17 років.
Картину «Буданов і чарівне жабеня» продали за 6 тисяч доларів
Джерело фото: начальник ГУР МО України Кирило Буданов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська художниця Євгенія Гапчинська написала картину, на якій зображені очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов і жабеня з його офісу. Роботу вже продали за 6 тисяч доларів.

За словами художниці, портрет просили намалювати її діти. Образ майстриня писала з одного інтервʼю – робила стоп-кадри та розглядала деталі.

Очільник розвідки відреагував на роботу художниці та розповів, що жабеня звуть Петро і він справжній довгожитель, адже йому вже виповнилося 17 років. Буданов висловив подяку художниці і її родині за натхнення.

Джерело фото: начальник ГУР МО України Кирило Буданов 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився щодо розсекречення для сторони захисту процесуальних документів стосовно проведення НСРД

Стороні захисту не було відкрито ухвали слідчих суддів, які стали правовими підставами проведення НСРД.

Як Вища рада правосуддя розглядає рекомендації ВККС про призначення на посади суддів

З 1 січня по 1 серпня ВРП внесла Президенту 328 подань про призначення на посади суддів учасників добору 2017 року, на розгляді залишаються ще 53 рекомендації ВККС.

Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб

Чеського добровольця Філіпа Сімана, який воював у лавах ЗСУ на початку 2022 року, засудили за мародерство.

Камала Гарріс обрала Тіма Волза як віце-президента США у разі перемоги – CNN

Камала Гарріс визначилася зі своїм вибором стосовно віце-президента США.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді