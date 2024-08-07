Картину «Буданов і чарівне жабеня» продали за 6 тисяч доларів

Очільник розвідки розповів, що жабеня звуть Петро і він справжній довгожитель, адже йому вже виповнилося 17 років.

Джерело фото: начальник ГУР МО України Кирило Буданов

Українська художниця Євгенія Гапчинська написала картину, на якій зображені очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов і жабеня з його офісу. Роботу вже продали за 6 тисяч доларів.

За словами художниці, портрет просили намалювати її діти. Образ майстриня писала з одного інтервʼю – робила стоп-кадри та розглядала деталі.

Очільник розвідки відреагував на роботу художниці та розповів, що жабеня звуть Петро і він справжній довгожитель, адже йому вже виповнилося 17 років. Буданов висловив подяку художниці і її родині за натхнення.

Джерело фото: начальник ГУР МО України Кирило Буданов

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