У Києві затримали чоловіка, який під час конфлікту зарізав товариша

Чоловіки разом вживали алкогольні напої і між ними виник конфлікт.

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який під час конфлікту ножем смертельно ранив товариша. 55-річного потерпілого госпіталізували до лікарні, де він невдовзі помер. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зловмисником виявився 48-річний місцевий мешканець.

«Чоловіки разом вживали алкогольні напої і між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник завдав удару ножем у живіт господарю оселі. Правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - заявили у поліції.

Наразі судом фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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