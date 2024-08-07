В Киеве задержали мужчину, который во время конфликта зарезал товарища

Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки и между ними возник конфликт.

В Киеве стражи порядка задержали и сообщили о подозрении мужчине, который во время конфликта ножом смертельно ранил товарища. 55-летний пострадавший госпитализирован в больницу, где он вскоре скончался. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Злоумышленником оказался 48-летний местный житель.

«Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки и между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес удар ножом в живот хозяину дома. Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – заявили в полиции.

Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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