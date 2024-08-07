Житель Запоріжжя на березі Дніпра знайшов кістки мамонта, фото

Знайдені матеріали забрали для подальшого дослідження та консервації.

Ілюстрація, джерело фото: Nano Calvo/VWPCS/AP

У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли кістки мамонта. Рештки тварини виявив мешканець міста, коли рівень води у річці був низький, та звернувся до фахівців.

Про це повідомили у Національному заповіднику «Хортиця».

При огляді вказаного місця фахівці виявили дві кістки представника мамонтової фауни, а саме плечову та велику гомілкову. При дослідженні території, поряд з цими кістками також було знайдено лопатку, імовірно, тієї ж тварини, кажуть у заповіднику.

Знайдені матеріали забрали для подальшого дослідження та консервації.

«Ця знахідка решток мамонта одна з небагатьох відомих для запорізького регіону та є дуже важливою для вивчення та розуміння історичних процесів та природних трансформацій, що відбувалися у нашому регіоні в минулому», - кажуть фахівці.

Джерело фото: Хортиця Національний заповідник

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.