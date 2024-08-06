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В Україні запроваджують видачу дозволів на використання особливо небезпечних хімічних речовин

21:04, 6 серпня 2024
Дозвіл видаватиметься для тимчасового використання підприємствами особливо небезпечних хімічних речовин, доки компанії не знайдуть альтернативи.
В Україні запроваджують видачу дозволів на використання особливо небезпечних хімічних речовин
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Кабінет міністрів затвердив Порядки видачі дозволів на використання отруйної хімічної речовини та особливо небезпечної хімічної речовини, яка виводиться з ринку. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що таке рішення є продовженням проєвропейської реформи, в рамках якої Україна будує нову національну систему хімічної безпеки.

Дозвільна процедура в Україні відповідатиме вимогам європейського регламенту REACH та дозволить виконати одне із євроінтеграційних зобов’язань нашої країни.

Ключова ідея рішення – поступове вилучення з українського ринку небезпечних хімічних речовин, якщо для них існують більш безпечні та ефективні альтернативи.

«За новими правилами дозвіл видаватиметься лише для тимчасового використання підприємствами особливо небезпечних хімічних речовин, доки компанії не знайдуть або не розроблять безпечніші альтернативи. Це стимулюватиме ринок до інноваційних рішень, а також підвищить рівень захисту людей і довкілля від можливого негативного впливу», – прокоментувала заступниця міністра Олена Крамаренко.

За її словами, до старту реформи в Україні склалася ситуація, коли особливо небезпечні речовини, які виводились з ринків інших країн, безконтрольно експортувались на національний ринок. При цьому оцінка небезпеки хімречовин здійснювалась лише щодо впливу на здоров’я людини, без врахування ризиків для довкілля. Із впровадженням нових правил ситуація має змінитися.

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