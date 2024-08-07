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Звільнення з військової служби за наявності інвалідності: у ТЦК роз’яснили деталі

00:06, 7 серпня 2024
У ТЦК пояснили, які документи необхідні для звільнення за наявності інвалідності.
Звільнення з військової служби за наявності інвалідності: у ТЦК роз’яснили деталі
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Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання звільнення з військової служби за наявності інвалідності.

Військовослужбовці, які визнані особами з інвалідністю першої, другої або третьої групи, мають право на звільнення з військової служби у запас відповідно до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 року № 2232-XII (зі змінами). Застосування цього права не залежить від часу або обставин набуття інвалідності, чи це сталося під час служби або до введення воєнного стану. Право на звільнення надається як військовослужбовцям контрактної служби, так і тим, хто служить за мобілізацією, незалежно від часу або причини виникнення інвалідності.

За бажанням, військовослужбовці з інвалідністю можуть продовжити службу у Збройних силах.

Документи для звільнення за наявності інвалідності:

  • Рапорт про звільнення з військової служби за наявності інвалідності
  • Довідка до акту огляду МСЕК
  • Посвідчення особи з інвалідністю (в тому числі особи з інвалідністю внаслідок війни) або пенсійне посвідчення з відміткою про інвалідність.

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