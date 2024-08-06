Для водіїв покращили механізм отримання довідки про безаварійний стаж водіння

Довідка про безаварійний стаж водіння є безкоштовною, а процедура отримання є простою та стандартизованою.

Моторне (транспортне) страхове бюро України повідомило, що покращило механізм отримання довідки про безаварійний стаж водіння. Задля зручності водіїв була розроблена стандартизована форма запиту до МТСБУ.

Для оформлення форми достатньо заповнити всі обов’язкові поля, зазначити дату та підписати. Після необхідно зробити скан-копію або фото у pdf-форматі заповненої та підписаної форми запиту й надіслати на e-mail: [email protected].

Запит до Єдиної централізованої бази даних надає інформацію про історію страхових випадків за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеними щодо транспортного засобу(ТЗ), яким він володів, а також про історію ДТП за участю ТЗ, якими така особа володіла протягом останніх 7 років.

Довідка є безкоштовною, а процедура отримання є простою та стандартизованою, тому немає необхідності звертатися за допомогою до будь-яких посередників.

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