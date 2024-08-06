Для водителей улучшили механизм получения справки о безаварийном стаже вождения

Справка о безаварийном стаже вождения является бесплатной, а процедура получения проста и стандартизирована.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины сообщило, что улучшило механизм получения справки о безаварийном стаже вождения. Для удобства водителей была разработана стандартизированная форма запроса в МТСБУ.

Для оформления формы достаточно заполнить все обязательные поля, указать дату и подписать. После этого необходимо сделать скан-копию или фото в pdf-формате заполненной и подписанной формы запроса и отправить на e-mail: [email protected].

Запрос в Единую централизованную базу данных предоставляет информацию об истории страховых случаев по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, заключенным по транспортному средству (ТС), которым он владел, а также об истории ДТП с участием ТС, которыми такое лицо владело в течение последних 7 лет.

Справка бесплатная, а процедура получения проста и стандартизирована, поэтому нет необходимости обращаться за помощью к любым посредникам.

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