Житель Молдовы на спор переплыл Днестр и выиграл запрет на посещение Украины

Пограничники задержали молдованина, который после нескольких бокалов алкоголя на спор преодолел Днестр.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В понедельник 5 августа на реке Днестр пограничники Могилев-Подольского отряда задержали иностранца. Им оказался 42-летний гражданин Молдовы, который рассказал, что был на отдыхе и после нескольких бокалов алкоголя на спор с друзьями решил испытать свои силы, а именно – преодолеть реку вплавь.

«Набравшись решимости, а еще безумной «поддержки» друзей-отдыхающих, он поплыл к противоположному берегу. Правда, здесь на него уже ждали украинские пограничники», - пишут в ГПСУ.

За незаконное пересечение границы на нарушителя правоохранители составили документы по ст. 204-1 КУоАП. Кроме этого, за такую ​​«проделку» ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

Пловца передали молдовским коллегам в порядке реадмиссии.

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