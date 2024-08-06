«Есть вопрос к действиям водителя»: в Киевпасстрансе сделали заявление относительно столкновения трамваев

Как известно, в столице произошло столкновение трамваев на улице Глубочицкой. Также в ДТП пострадали и автомобили.
Спикер КП «Киевпасстранс» Олег Грищак прокомментировал инцидент. По его словам, «все произошло из-за ошибочных действий водителя». Об этом он сказал в эфире «Киев24».
«Это человеческий фактор. Есть вещи, которые, к сожалению, мы не можем исключать никогда, поскольку человек есть человек», - сказал Олег Грищак.
Также он добавил, что неизвестно, почему водитель покинул трамвай.
«Как только мы выясним все обстоятельства происшествия, на официальных каналах коммуникации мы об этом сообщим», - заявил Грищак.
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