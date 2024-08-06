«Есть вопрос к действиям водителя»: в Киевпасстрансе сделали заявление относительно столкновения трамваев

Спикер КП «Киевпасстранс» Олег Грищак прокомментировал ДТП на улице Глубочицкой.

Как известно, в столице произошло столкновение трамваев на улице Глубочицкой. Также в ДТП пострадали и автомобили.

Спикер КП «Киевпасстранс» Олег Грищак прокомментировал инцидент. По его словам, «все произошло из-за ошибочных действий водителя». Об этом он сказал в эфире «Киев24».

«Это человеческий фактор. Есть вещи, которые, к сожалению, мы не можем исключать никогда, поскольку человек есть человек», - сказал Олег Грищак.

Также он добавил, что неизвестно, почему водитель покинул трамвай.

«Как только мы выясним все обстоятельства происшествия, на официальных каналах коммуникации мы об этом сообщим», - заявил Грищак.

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