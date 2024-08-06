Украина за июль уплатила 185 млн долларов партнерам за обслуживание и погашение государственного долга – Нацбанк

185 млн долларов США – в Нацбанке назвали сумму за июль, которую Украина оплатила за обслуживание и погашение долга международным кредиторам.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа по предварительным данным составили 37,2 млрд. долларов США. В июле они снизились на 1,8%. Об этом сообщили в Нацбанке.

«Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров» - отметили в НБУ.

Так, чистая продажа валюты НБУ в июле составила 3,3 млрд долларов США.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 185 млн. долларов США, из которых:

77,0 млн долларов США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

70,5 млн долларов США – выплаты по государственным деривативам;

20,1 млн долларов США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

17,4 млн долларов США – уплата другим международным кредиторам.

В то же время, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2 482,7 млн. долларов США. Из этой суммы:

2,197 млрд. долларов США от Международного валютного фонда;

285,7 млн. долларов США – от размещения валютных ОВГЗ.

«Стоит отметить, что в начале августа Украина получила грант от Соединенных Штатов Америки в размере 3,9 млрд долларов США, благодаря чему международные резервы превысили 40 млрд долларов США», - добавили в НБУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина получила первые $3,9 млрд из пакета помощи, который президент США Джо Байден подписал весной – деньги пойдут на зарплаты госслужащим, ГСЧС и учителям.

Денежные средства идут через проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.

Напомним, США в законе выставили условие, что выделенные для бюджетной поддержки средства не могут использоваться для выплаты пенсий.

Также не разрешают финансировать из этих средств зарплаты военным, выплата которых может быть приостановлена уже осенью, если, по словами Минфина, не будет принят закон о повышении налогов.

Автор: Наталья Мамченко

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