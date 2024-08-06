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В Хмельницком районе автобус с 15 пассажирами съехал в кювет и врезался в дерево

23:12, 6 августа 2024
В салоне находились 15 пассажиров, один человек травмировался.
В Хмельницком районе автобус с 15 пассажирами съехал в кювет и врезался в дерево
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В Хмельницком районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового микроавтобуса. Как сообщили в полиции области, в салоне находились 15 пассажиров. Один человек травмировался.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 6 июля, около 03:00 на автодороге сообщением «Стрый – Изварино» вблизи с. Хоминцы.

Как говорится в сообщении полиции, 46-летний житель Львовской области, управляя рейсовым микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter» по маршруту «Кременчуг – Львов», допустил съезд в кювет и столкнулся с деревом.

В результате происшествия 60-летний пассажир микроавтобуса, житель Харьковской области, получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Остальные пассажиры не травмировались.

По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшим телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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