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У Хмельницькому районі автобус із 15 пасажирами з'їхав у кювет і врізався у дерево

23:12, 6 серпня 2024
В салоні перебувало 15 пасажирів, одна людина травмувалась.
У Хмельницькому районі автобус із 15 пасажирами з'їхав у кювет і врізався у дерево
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У Хмельницькому районі поліцейські встановлюють обставини ДТП за участі рейсового мікроавтобуса. Як повідомили у поліції області, в салоні перебувало 15 пасажирів. Одна людина травмувалась.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 6 липня, близько 03:00 на автодорозі сполученням «Стрий – Ізварине» поблизу с. Хоминці.

Як сказано у повідомленні поліції, 46-річний житель Львівської області, керуючи рейсовим мікроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter» за маршрутом «Кременчук — Львів», допустив з’їзд у кювет та зіткнувся із деревом.

Внаслідок автопригоди 60-річний пасажир мікроавтобуса, житель Харківської області, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували  до Хмельницької обласної лікарні. Інші пасажири не травмувались.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

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