ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в три суда

Судья, который намеревался быть командирован в другой суд, должен подать в ВККС свои документы.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила вопрос о внесении командировочного представления, временном переводе, для осуществления правосудия:

в Дзержинский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области - 3 судей;

в Красноармейский горрайонный суд Донецкой области – 1 судьи;

в Межевский районный суд Днепропетровской области – 1 судьи.

Рассмотрение вопроса пройдет 28 августа в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который намеревался отправиться в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому добавить свои документы.

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