ВККС розгляне питання про відрядження суддів до трьох судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження, тимчасове переведення, для здійснення правосуддя:
до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 3 суддів;
до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області – 1 судді;
до Межівського районного суду Дніпропетровської області – 1 судді.
Розгляд питання відбуватиметься 28 серпня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.
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