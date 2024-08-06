ВККС розгляне питання про відрядження суддів до трьох судів

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження, тимчасове переведення, для здійснення правосуддя:

до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - 3 суддів;

до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області – 1 судді;

до Межівського районного суду Дніпропетровської області – 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 28 серпня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою, до якої додати свої документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.