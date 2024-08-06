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Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб

16:34, 6 серпня 2024
Чеського добровольця Філіпа Сімана, який воював у лавах ЗСУ на початку 2022 року, засудили за мародерство.
Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб
Джерело фото: cn.cz
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Суд у Празі суд засудив до 7 років позбавлення волі за мародерство колишнього чеського військовослужбовця Філіпа Сімана, який поїхав воювати добровольцем в Україну. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на чеське ČTK. Його визнали винним у злочині мародерства в зоні бойових дій.

«Обвинувачений визнаний винним як на підставі відеозаписів, які він сам зробив в Україні, так і на підставі свідчень очевидців», – сказала голова колегії Празького міського суду Гана Крестинова.

Як вказує видання, 27-річний Філіп Сіман поїхав до України наприкінці березня 2022 року й приєднався до українського добровольчого батальйону «Карпатська Січ».

В Україні Сіман служив в Ірпені та Бучі, де йому доручили патрулювати окопи і проводити так звані «зачистки». 

Згідно з вироком суду, він привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів, вчиняв крадіжки таких речей, як берети спецпризначенців, ювелірні вироби, гроші, сонцезахисні окуляри, зброю, злитки з дорогоцінних металів і дихальну маску з літака Ан-225 Мрія. Він також фільмував свої мародерські дії на телефон. 

У квітні 2022 року Сіман був затриманий українською армією і згодом повернувся до Чехії.

Сіману також висунули звинувачення в незаконній службі в іноземних збройних силах, оскільки він приєднався до бойових дій в Україні без дозволу президента Чехії. Однак суд виправдав його за цим пунктом. Сіман зі свого боку обґрунтував, що поїхав до України, тому що його сім'я українського походження.

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