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Президент Грузії Зурабішвілі може помилувати Саакашвілі

16:30, 6 серпня 2024
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі може розглянути план помилування Міхеіла Саакашвілі.
Президент Грузії Зурабішвілі може помилувати Саакашвілі
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Президент Грузії Саломе Зурабішвілі розглядає план помилування колишнього глави Грузії Міхеіла Саакашвілі, оскільки вона перебуває з ним та з його партією «Єдиний національний рух» в одному союзі. Про це заявив речник грузинського парламенту Шалва Папуашвілі.

Він зазначив, що Саломі Зурабішвілі зберігає свою посаду завдяки особисто Саакашвілі та «Національному руху».

«Ви бачили настрої грузинського народу, рішення Конституційного суду та парламенту щодо її імпічменту. Звичайно ж, все це має свої обов'язки у зв'язку з помилуванням, і я впевнений, що у неї будуть такі плани», - сказав Папуашвілі.

Спікер також нагадав, що коли у жовтні 2023 року в законодавчому органі проходило голосування щодо імпічменту Зурабішвілі через порушення нею грузинської конституції, «Національний рух» проголосував проти імпічменту, що дозволило їй зберегти свою посаду.

Раніше Верховна Рада України звернулася до Грузії з проханням помилувати Саакашвілі.

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