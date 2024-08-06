Президент Грузии Зурабишвили может помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может рассмотреть план помилования Михеила Саакашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования бывшего главы Грузии Михеила Саакашвили, так как она находится с ним и с его партией «Единое национальное движение» в одном союзе. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он отметил, что Саломе Зурабишвили сохраняет свой пост благодаря лично Саакашвили и «Национальному движению».

«Вы видели настроения грузинского народа, решение Конституционного суда и парламента относительно ее импичмента. Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием, и я уверен, что у нее будут такие планы», - сказал Папуашвили.

Спикер также напомнил, что когда в октябре 2023 года в законодательном органе проходило голосование по импичменту Зурабишвили из-за нарушения ею грузинской конституции, «Национальное движение» проголосовало против импичмента, что позволило ей сохранить свой пост.

Ранее Верховная Рада Украины обратилась к Грузии с просьбой помиловать Саакашвили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.