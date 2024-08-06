Во Львове водителя водовоза, который во время дождя спускал с машины воду, привлекут к ответственности

В горсовете добавили, что это был его первый рабочий день.

Фото иллюстративное, источник фото: city-adm.lviv.ua

Водитель водовоза, который во время дождя спускал с машины воду, будет привлечен к ответственности. Об этом сообщили во Львовском городском совете. Как отмечается, инцидент произошел на улице Мазепы.

По словам заместителя председателя Шевченковского района Николая Бегея, водитель ШРП вез 3 куба воды, чтобы заполнить резервуары.

«Он заполнил все резервуары, и чтобы не везти остаток воды обратно – решил спустить ее на дорогу. Это было самовольное решение, которое львовяне могли воспринять по-разному. За это водитель будет привлечен к ответственности. Добавлю только, что это его первый день на работе», – рассказал Николай Бегей.

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