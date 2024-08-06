У Львові водія водовоза, який під час дощу спускав із машини воду, притягнуть до відповідальності

У міськраді додали, що це був його перший робочий день.

Фото ілюстративне, джерело фото: city-adm.lviv.ua

Водія водовоза, який під час дощу спускав із машини воду, буде притягнено до відповідальності. Про це повідомили у Львівській міській раді. Як зазначається, інцидент трапився на вулиці Мазепи.

За словами заступника голови Шевченківського району Миколи Бегея, водій ШРП віз 3 куби води, щоб заповнити резервуари.

«Він заповнив усі резервуари, і щоб не везти залишок води назад – вирішив спустити її на дорогу. Це було самовільне рішення, яке львів'яни могли сприйняти по-різному. За це водія буде притягнуто до відповідальності. Додам лиш, що це його перший день на роботі», – розповів Микола Бегей.

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