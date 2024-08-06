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Кабмін дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівельну діяльність

17:43, 6 серпня 2024
Право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримання ліцензії на будівництво об’єктів.
Кабмін дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівельну діяльність
Фото: propertytimes.com.ua
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У вівторок, 6 серпня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо надання можливості іноземним компаніям та організаціям, які діють на території України через відокремлені підрозділи та постійні представництва, набувати право на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів.

Як повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, відповідні зміни вносяться до постанови Кабміну № 314 від 13 березня 2022 року. Вони стосуються будівництва об’єктів, які належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

Право на будівельну діяльність надаватиметься шляхом безоплатного подання до органу ліцензування декларації про провадження господарської діяльності без необхідності отримання ліцензії на будівництво об’єктів.

Відповідна норма діятиме на час воєнного стану.

«Ухвалення цього акта дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні. Зокрема, дасть змогу представництвам польських компаній в Україні здійснювати роботи з облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Такі роботи заплановані в межах реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 року», - додали у Мінреінтеграції.

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