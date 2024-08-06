Камала Гарріс обрала Тіма Волза як віце-президента США у разі перемоги – CNN

Камала Гарріс визначилася зі своїм вибором стосовно віце-президента США.

Джерело фото: Jim Vondruska / Getty Images

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс визначилася з кандидатурою у віце-президенти у разі перемоги на виборах.

Її вибором став губернатор Міннесоти Тім Волз. Про це повідомляє CNN з посиланням на численні джерела

«Віце-президент Камала Гарріс прийняла рішення щодо свого напарника, і четверо людей, близьких до процесу, сказали, що її вибір — губернатор Міннесоти Тім Волз» - зазначає видання.

Тіму Волзу 60 років. Він був членом Палати представників США від 1-го округу з 2007 по 2019 рік.

Раніше у ЗМІ США наводилася аналітика, що для перемоги на виборах Камалі Гарріс потрібен «білий чоловік». «Є мовчазна більшість білих чоловіків, які не є республіканцями MAGA, і ми нічого не зробили, щоб спробувати отримати ці голоси», зауважували джерела NYT у Демократичній партії.

Автор: Наталя Мамченко

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