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Камала Харрис выбрала Тима Уолза как вице-президента США в случае победы – CNN

16:11, 6 августа 2024
Камала Харрис определилась со своим выбором в отношении вице-президента США.
Камала Харрис выбрала Тима Уолза как вице-президента США в случае победы – CNN
Источник фото: Jim Vondruska / Getty Images
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Кандидат в президенты США Камала Харрис определилась с кандидатурой в вице-президенты в случае победы на выборах.

Ее выбором стал губернатор Миннесоты Тим Уолз. Об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники.

«Вице-президент Камала Харрис приняла решение относительно своего напарника, и четыре человека, близких к процессу, сказали, что ее выбор — губернатор Миннесоты Тим Уолз» - отмечает издание.

Тиму Уолзу 60 лет. Он являлся членом Палаты представителей США от 1-го округа с 2007 по 2019 год.

Ранее в СМИ США приводилась аналитика, что для победы на выборах Камале Харрис нужен «белый мужчина». «Есть молчаливое большинство белых мужчин, не являющихся республиканцами MAGA, и мы ничего не сделали, чтобы попытаться получить эти голоса», замечали источники NYT в Демократической партии.

Автор: Наталя Мамченко 

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