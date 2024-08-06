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Как получить разрешение на трудоустройство иностранца

22:54, 6 августа 2024
Пакет документов зависит от категории работника.
Как получить разрешение на трудоустройство иностранца
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, как получить разрешение на трудоустройство иностранца.

Для оформления разрешения на трудоустройство необходимо собрать пакет документов и подать их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Работодатель подает:

- заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;

-копии страниц паспортного документа иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке;

-цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра;

- копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.

Пакет документов зависит от категории работника, к которой относится иностранец и имеет ряд нюансов.

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