Украина в этом году рассчитывает получить от США 7,8 млрд долларов бюджетной поддержки

В то же время Шмыгаль отметил, что средства партнеров — это помощь для финансирования невоенных расходов бюджета.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Правительства во вторник 6 августа заявил, что у Украины есть заверения от государств-партнеров и международных финансовых институций, что все потребности внешнего финансирования на этот год будут обеспечены.

«Украина продолжает усиливать свою финансовую устойчивость. Вчера в государственный бюджет поступило 3,9 млрд долларов безвозвратной помощи от Соединенных Штатов. В этом году рассчитываем получить от американских союзников 7,8 млрд долларов бюджетной поддержки», — сказал глава Правительства.

По словам Премьер-министра, также в ближайшее время ожидается следующий транш в размере 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. За 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе 16 млрд евро.

«Мы четко идем по графику выполнения всех индикаторов. Все реформы выполняем. Принимаем все необходимые изменения», — подчеркнул Премьер-министр.

В то же время Шмыгаль отметил, что средства партнеров — это помощь для финансирования невоенных расходов бюджета, для выполнения социальных обязательств государства, для выплаты зарплат бюджетникам, для реализации экономических и гуманитарных проектов, а сектор безопасности и обороны Украина финансирует из внутренних ресурсов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Минфине сообщили, куда пойдут $3,9 млрд помощи от США.

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