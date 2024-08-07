Может ли лицо отказаться от налогового номера налогоплательщика после получения ответа ГНС

Датой закрытия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика является дата внесения отметки в паспорт гражданина Украины.

Государственная налоговая служба разъяснила, может ли физическое лицо отказаться от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Согласно ст. 70 НКУ и разд. VIII Положение о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, утвержденного приказом Минфина от 29.09.2017 №822, учет физических лиц – налогоплательщиков, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили о это соответствующий контролирующий орган, ведется в отдельном реестре Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков по фамилии, имени, отчеству (при наличии), серии и/или номеру паспорта гражданина Украины. В паспорта указанных лиц вносится отметка, свидетельствующая о наличии права осуществлять любые платежи по серии и/или номеру паспорта.

Физическое лицо, которое по своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, обязано лично подать в соответствующий контролирующий орган Сообщение по ф. №1П (приложение 8 к Положению №822), являющееся одновременно заявлением для учета в отдельном реестре ГРФЛ, и предъявить паспорт или документ, на основании которого оформляется паспорт впервые. В случае смены фамилии, имени или отчества лицо, кроме паспорта, предъявляет свидетельство о браке (при наличии), свидетельство о расторжении брака (при наличии), свидетельство об изменении имени (при наличии).

Физическое лицо представляет Уведомление к контролирующему органу по своему налоговому адресу (месту жительства) или к любому контролирующему органу (п. 3 разд. VIII Положения №822).

В соответствии с п. 10 разд. VIII Положение №822, в случае если физическое лицо, в паспорт которого внесена отметка о праве осуществлять любые платежи по серии и/или номеру паспорта, ранее было зарегистрировано в ГРФЛ по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика, после взятия на учет в отдельном реестре ГРФЛ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика закрывается (датой закрытия является дата внесения отметки в паспорт), а в случае наличия в паспорте отметки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика такая отметка аннулируется в порядке, установленном разд. VIII Положение №822.

Таким образом, физическое лицо, ранее зарегистрированное в ГРФО по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика, может по своим религиозным убеждениям отказаться от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. После взятия на учет в отдельном реестре ГРФЛ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика закрывается (датой закрытия является дата внесения отметки в паспорт), а в случае наличия в паспорте отметки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика такая отметка аннулируется в порядке, установленном разд. VIII Положение №822.

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