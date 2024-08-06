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В Житомирской области наказали мужчину, который сбывал наркотики и психотропы

22:36, 6 августа 2024
Мужчина проведет 7 лет в тюрьме.
В Житомирской области наказали мужчину, который сбывал наркотики и психотропы
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Бердичевский горрайонный суд вынес приговор мужчине, которого признано виновным в приобретении, хранении с целью сбыта наркотических и психотропных веществ, а также в сбыте психотропов. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Суд назначил обвиняемому окончательное наказание – 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. По одному эпизоду суд обвиняемого оправдал.

Суд установил, что он повторно незаконно дважды приобрел и сбыл за деньги психотропное вещество амфетамин одному и тому же покупателю. Также обвиняемый повторно приобрел наркотическое средство метадон и особо опасное наркотическое средство каннабиса, которое хранило с целью сбыта и которые полиция обнаружила и изъяла у обвиняемого при задержании и личном обыске.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал частично. Но, несмотря на это, его виновность по эпизодам сбыта психотропных веществ лицу полностью доказана. Относительно сбыта амфетамина другому лицу, в чем обвинялся мужчина, суд оправдал его, поскольку признал подавляющую часть доказательств недопустимыми.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Учитывая, что мужчина находился на испытательном сроке по другому приговору Бердичевского суда, однако совершил новые преступления, суд назначил окончательное наказание – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества (дело № 274/6693/20).

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