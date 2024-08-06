Несмотря на формальное признание вины, осужденный военнослужащий по сути отрицал фактические обстоятельства совершенного – Верховный Суд отменил решение из-за некачественного допроса судом

Особое значение при допросе судом обвиняемого, признающего вину, имеет подтверждение им фактических обстоятельств и отсутствие каких-либо сомнений, что он признает все фактические обстоятельства, имеющие значение для заключения о виновности лица и правильности квалификации его действий.

Если суд в порядке ч. 3 ст. 349 УПК ограничился только допросом обвиняемого, любых упрощений, поверхностности в таком допросе, невыяснения существенных фактических обстоятельств не допускается.

Особое значение имеет качество этого допроса, подтверждение фактических обстоятельств обвиняемым, отсутствие каких-либо сомнений, что он признает все фактические обстоятельства, имеющие значение для заключения о виновности лица и правильности квалификации его действий. Об этом указала в своем постановлении от 10 июня 2024 года коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №331/2750/23.

Позиции судов

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил военнослужащего по ч. 4 ст. 405 УК, ч. 5 ст. 407 УК до пяти лет лишения свободы.

Напомним, статья 405 УК предусматривает ответственность за угрозу или насилие в отношении начальника, а статья 407 УК – за самовольное уход от воинской части.

В кассационной жалобе защитник утверждает, что первой инстанции нарушил требования ч. 3 в. 349 УПК, поскольку не выяснил правильность понимания обвиняемым содержания обстоятельств и нет ли сомнения в добровольности его позиции, кроме того, в части обвинения в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 405 УК, несмотря на формальное признание осужденным вины, он в сущности отрицал фактические происшествия содеянного.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд упразднил решение судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

В обоснование позиции КУС указывает, что суд первой инстанции при рассмотрении уголовного производства и вынесении приговора в отношении осужденного не выполнил требований ч. 3 ст. 349 УПК, учитывая следующее.

Согласно технической записи судебного заседания, суд, выяснив позицию участников по объему и порядку исследования доказательств, принял решение об их исследовании в порядке ч. 3 ст. 349 УПК и перешел к допросу обвиняемого.

Поскольку суд принял решение ограничиться только допросом обвиняемого, особое значение имеет качество этого допроса, подтверждение фактических обстоятельств обвиняемым, отсутствие каких-либо сомнений, что он признает все фактические обстоятельства, имеющие значение для заключения о виновности личности и правильности квалификации его действий. При этом каких-либо упрощений, поверхностности в допросе, не выяснение существенных фактических обстоятельств не опускается.

Однако, согласно указанной звукозаписи судебного заседания, осужденный в отношении трех эпизодов инкриминируемого уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК, был допрошен крайне поверхностно, а по части обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 405 УК, не подтвердил все обстоятельства, указанные в обвинительном акте.

Так, по поводу эпизода конфликта с потерпевшим (ч. 4 ст. 405 УК), объяснил, что с последним отношения не сложились. Когда обвиняемый прибыл в воинскую часть, потерпевший нес службу как дежурный по военному городку. Увидев осужденного, потерпевший вступил в конфликт, стал его оскорблять, затем резко поднялся и пошел на него. После таких действий потерпевшего осужденный протянул руку в сторону потерпевшего с целью защиты, но сразу был свергнут тремя военнослужащими. Видимых повреждений на потерпевшем не видел, за исключением того, что из носа была немного кровь.

После разговора между ними обвиняемый считал, что инцидент исчерпан.

Из приведенного следует, что осужденный хотя и признал в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, однако не в полном объеме подтвердил фактические обстоятельства дела и отрицал, в том числе наличие умысла на причинение телесных повреждений потерпевшему.

При таких обстоятельствах суда первой инстанции необходимо было вернуться к обсуждению вопроса об определении объема доказательств и установлении порядка их исследования, поскольку наличие указанных выше противоречий свидетельствует о том, что обвиняемый фактически оспаривал обстоятельства совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 405 УК и суд должен рассмотреть уголовное производство в общем порядке, а не применять процедуру, определенную ч. 3 ст. 349 УПК.

Верховный Суд отмечает, что обязательными предпосылками возможности рассмотрения производства в порядке ч. 3 ст. 349 УПК есть: полное признание вины обвиняемым, не отрицание фактических обстоятельств уголовного производства, квалификации действий, правильное понимание и осознание содержания обстоятельств преступления, в котором обвиняется лицо, правовые последствия рассмотрения по упрощенной процедуре ной, а также отсутствие сомнений в добровольности позиции по осознанию обвиняемым этих обстоятельств.

При отсутствии факта выяснения всех обстоятельств совершения уголовного правонарушения, его объективных и субъективных признаков суд первой инстанции был лишен возможности сделать выводы о том, что обвиняемый в полной мере признал свою вину в его совершении, то есть не отрицал фактических обстоятельств. уголовного производства по этой части. Указанные нарушения были устранены в процессе пересмотра приговора местного суда в порядке апелляционной процедуры.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.