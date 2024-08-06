Минздрав утвердил Положение о Совете по контролю восстановления Охматдета

Совет по восстановлению будет обеспечивать участие общественности и контроль за проведением мероприятий, связанных с возобновлением функционирования Охматдета.

Фото: КГВА

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что утвердило Положение о Совете по контролю восстановления разрушенных и поврежденных зданий Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Отмечается, что Совет по восстановлению является специально созданным органом, который обеспечивает участие общественности и контроль за проведением мероприятий, связанных с возобновлением функционирования «Охматдета» вследствие повреждения (разрушения) зданий и оборудования в результате ракетной атаки РФ 8 июля 2024 года, на средства, собранные на восстановление крупнейшей детской больницы страны.

Совет по восстановлению будет обеспечивать общественный контроль за всеми процессами восстановления, в частности, это касается соблюдения прозрачности и добродетели при выборе подрядчика для выполнения текущего ремонта и внутренней отделки здания современного лечебно-диагностического комплекса «Охматдета».

Совет будет состоять из 15 человек. Персональный состав будет утвержден приказами Минздрава в два этапа.

На первом этапе в состав совета войдут представители:

благотворителей, совершивших наибольшие пожертвования, организаторов сбора, которые обеспечили наибольшую сумму сбора, а также дали согласие на участие в деятельности совета по восстановлению (6 человек);

Минздрав (1 человек);

НДСЛ «Охматдет» (1 человек).

Второй этап будет включать в себя отбор семи представителей общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, осуществляющих деятельность в сферах предотвращения коррупции, защиты прав пациентов, развития сферы здравоохранения, профессиональных ассоциаций работников сферы здравоохранения или в сфере архитектуры и градостроительства.

Эти представители будут отобраны персональным составом совета по восстановлению, сформированным на первом этапе, по результатам рассмотрения поданных заявок на участие путем рейтингового голосования.

Объявление о начале приема заявок кандидатов от общественных объединений, их союзов, благотворительных организаций, профессиональных ассоциаций будет обнародовано в ближайшее время на сайте Минздрава. С критериями отбора кандидатов и порядком подачи заявок от общественности можно ознакомиться непосредственно в положении.

В первую очередь в состав совета будет предложено войти представителям благотворителей, учитывая размер благотворительного взноса на цели восстановления «Охматдета» и участие в организации сбора благотворительных средств.

Ранее сообщалось, что на восстановление детской больницы «Охматдет» проведут новый тендер.

Также Минздрав просил правоохранителей проверить тендер на восстановление "Охматдета".

Напомним, поврежденный российской ракетной атакой корпус детской больницы планируют восстановить к зиме.

Вместе с тем, Минздрав отменил сопутствующие тендеры на 14,5 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.