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Восстановление Охматдета: Минздрав отменил сопутствующие тендеры на 14,5 млн грн

17:13, 5 августа 2024
Минздрав отменяет сопутствующие тендеры на консультационные услуги и технадзор для восстановления «Охматдета».
Восстановление Охматдета: Минздрав отменил сопутствующие тендеры на 14,5 млн грн
Фото: lb.ua
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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что отменяет сопутствующие тендеры НДСБ «Охматдет» на услуги технадзора и инженерно-консультационные услуги и объявит их повторно после проведения нового тендера на ремонт корпуса больницы, пострадавшего в результате российского ракетного удара 8 июля.

В частности, отменяются тендеры на:

Услуги по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на объекте: «Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» Минздрава Украины» – на сумму 5 215 000 грн

Инженерно-консультационные услуги по выполнению строительных работ на объекте: «Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» Минздрава Украины – на сумму 9 350 000 грн

В министерстве подчеркнули, что договоры в рамках этих конкурсов еще не подписаны и подписываться не будут.

Ранее сообщалось, что на восстановление детской больницы «Охматдет» проведут новый тендер.

Также Минздрав просил правоохранителей проверить тендер на восстановление "Охматдета".

Напомним, поврежденный российской ракетной атакой корпус детской больницы планируют восстановить к зиме.

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