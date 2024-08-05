Відбудова Охматдиту: МОЗ скасувало супутні тендери на 14,5 млн грн

МОЗ скасовує супутні тендери на консультаційні послуги і технагляд для відбудови «Охматдиту».

Фото: lb.ua

Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що скасовує супутні тендери НДСЛ «Охматдит» на послуги технагляду та інженерно-консультаційні послуги та оголосить їх повторно після проведення нового тендеру на ремонт корпусу лікарні, що постраждав внаслідок російського ракетного удару 8 липня.

Зокрема скасовуються тендери на:

Послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті: «Поточний ремонт (невідкладний) фасаду та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» МОЗ України» – на суму 5 215 000 грн

Інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт на об’єкті: «Поточний ремонт (невідкладний) фасаду та внутрішнього опорядження будівлі Сучасного лікувально-діагностичного комплексу НДСЛ «Охматдит» МОЗ України – на суму 9 350 000 грн

В міністерстві наголосили, що договори в рамках цих конкурсів ще не підписані та підписуватись не будуть.

Раніше ми писали, що на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» проведуть новий тендер.

Також МОЗ просило правоохоронців перевірити тендер на відбудову "Охматдиту".

Нагадаємо, пошкоджений російською ракетною атакою корпус дитячої лікарні планують відновити до зими.

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