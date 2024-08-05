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Большинство работающих судов обеспечены генераторами, а также деньгами для закупки топлива

17:01, 5 августа 2024
Государственная судебная администрация отчиталась об обеспечения судов генераторами и горючим.
Большинство работающих судов обеспечены генераторами, а также деньгами для закупки топлива
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В Государственной судебной администрации сообщили о состоянии обеспечения судов генераторами и горючим для обеспечения работы генераторов.

Как сообщил и. о. главы ГСА Максим Пампура, по состоянию на июль 2024 года генераторами и альтернативными источниками электроэнергии обеспечено 573 суда (всего в Украине осуществляют правосудие около 590 судов).

При этом еще в конце 2023 года было профинансировано приобретение 488 генераторов для 428 судебных учреждений.

Так же, как отметил и. о. главы ГСА, суды и ТУ ГСА обеспечены финансовым ресурсом для закупки запаса горючего на три месяца.

В ГСА рассказали и о существующем принципе обеспечения судов генераторами.

Так, для обеспечения деятельности так называемых малосоставных судов, где работают обычно менее 5 судей, приобретены генераторы мощностью 7 кВт.

Для судов со средней численностью судей приобретены генераторы средней мощности – 15 кВт.

В свою очередь, апелляционные суды, окружные административные суды и местные хозяйственные суды обеспечены генераторами мощностью 20 кВт.

Как сообщил Максим Пампура, генераторы нужны судам для экстренного обеспечения своей деятельности на время отсутствия электроэнергии, но не более чем на несколько часов.

«Задача генератора – обеспечить работу суда на несколько часов, дать возможность суду дослушать дело. Генераторы нужны, чтобы обеспечить работу серверной комнаты, 1-2 залов судебного заседания, нескольких рабочих мест судей, секретарей судебного заседания, помощников судей, участников судебного процесса, пожарной и охранной сигнализации», - рассказал и. о. председателя ГСА.  

Также Максим Пампура добавил, что проблемы с обеспечением генераторами судов, расположенных в Запорожской и Волынской областях, будут постепенно решены.

Автор Вячеслав Хрипун

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