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Більшість діючих судів забезпечені генераторами та грошима для закупівлі пального – ДСА

17:01, 5 серпня 2024
Державна судова адміністрація прозвітувала про стан забезпечення судів генераторами та пальним.
Більшість діючих судів забезпечені генераторами та грошима для закупівлі пального – ДСА
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У Державній судовій адміністрації повідомили про стан забезпечення судів генераторами та пальним для генераторів.

Як повідомив в. о. голови ДСА Максим Пампура, станом на липень 2024 року генераторами і альтернативними джерелами електроенергії забезпечено 573 суди (всього в Україні здійснюють правосуддя близько 590 судів).

При цьому ще наприкінці 2023 року було профінансовано придбання 488 генераторів для 428 судових установ.

Також, як зазначив в. о. голови ДСА, суди та ТУ ДСА забезпечені фінансовим ресурсом для закупівлі запасу пального на три місяці.

В ДСА розповіли і про існуючий принцип забезпечення судів генераторами.

Так, для забезпечення діяльності так званих малоскладових судів, де працюють зазвичай менше 5 суддів, придбано генератори потужністю 7 кВт.

Для судів з середньою чисельністю суддів придбано генератори середньої потужності – 15 кВт.

У свою чергу, апеляційні суди, окружні адміністративні суди та місцеві господарські суди забезпечено генераторами потужністю 20 кВт.

Як повідомив Максим Пампура, генератори потрібні судам для екстреного забезпечення своєї діяльності на час відсутності електроенергії, але не більше ніж на кілька годин поспіль.

«Задача генератора – забезпечити роботу суду на декілька годин, дати можливість суду дослухати справу. Генератори потрібні, щоб забезпечити роботу серверної кімнати, 1-2 залів судового засідання, декількох робочих місць суддів, секретарів судового засідання помічників суддів, учасників судового процесу, пожежної та охоронної сигналізації», - розповів в. о. голови ДСА.

Також Максим Пампура додав, що проблеми із забезпеченням генераторами судів, що розташовані у Запорізькій та Волинській областях, поступово будуть вирішені.

Автор В’ячеслав Хрипун

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