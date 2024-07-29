Поврежденный российской атакой корпус «Охматдета» планируют восстановить до зимы, — Минздрав

Ущерб повреждения оценивается более чем в 800 миллионов гривен.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Повреждённый российской ракетной атакой корпус детской больницы «Охматдет» планируют восстановить до зимы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Ущерб повреждения оценивается более чем в 800 миллионов гривен. Из них 400 миллионов гривен нужно на замену оборудования. Сумму покроет американский частный семейный фонд, работающий над повышением общественной безопасности и смягчением конфликтов. Остальные суммы — это более одного миллиарда гривен — собрали благотворители.

Отмечается, что Охматдет уже провел прозрачный конкурс и выбрал подрядчика на восстановление. Планируется, что первая очередь работ (ремонт помещений, замена окон и дверей) завершится уже в середине сентября. Следующий этап – восстановление фасада здания – продлится еще до полутора месяцев.

«Предоставление медицинских услуг здесь уже возобновлено, завершение восстановительных работ позволит выйти на проектные мощности», — отметили в Минздраве.

На месте разрушенных построек построят новый корпус. Там планируется развить высокотехнологичные направления – детская урология и гастроэнтерология. Также организуют травма-центр для детей, расширят радиологический центр и создадут перинатальный центр.

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