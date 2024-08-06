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МОЗ затвердило Положення про Раду з контролю відновлення Охматдиту

15:54, 6 серпня 2024
Рада з відновлення забезпечуватиме участь громадськості та контроль за проведенням заходів, пов’язаних із відновленням функціонування Охматдиту.
МОЗ затвердило Положення про Раду з контролю відновлення Охматдиту
Фото: КМВА
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Міністерство охорони здоров'я України, повідомило, що затвердило Положення про Раду з контролю відновлення зруйнованих та пошкоджених будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Зазначається, що Рада з відновлення є спеціально створеним органом, який забезпечує  участь громадськості та контроль за проведенням заходів, пов’язаних із відновленням функціонування Охматдиту внаслідок пошкодження (руйнування) будівель та обладнання в результаті ракетної атаки рф 8 липня 2024 року, коштом, зібраним на відновлення найбільшої дитячої лікарні країни.

Рада з відновлення забезпечуватиме громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема це стосується дотримання прозорості і доброчесності при виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту.

Рада складатиметься з 15 осіб. Персональний склад буде затверджений наказами МОЗ у два етапи. 

На першому етапі до складу ради увійдуть представники:

благодійників, які зробили найбільші пожертви, організаторів збору, які забезпечили найбільшу суму збору, а також дали згоду на участь у діяльності ради з відновлення (6 осіб);

МОЗ (1 особа);

НДСЛ «Охматдит» (1 особа).

Другий етап включатиме відбір семи представників громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров’я, професійних асоціацій працівників сфери охорони здоровʼя або у сфері архітектури та містобудування. 

Ці представники будуть відібрані персональним складом ради з відновлення, сформованим на першому етапі, за результатами розгляду поданих заявок на участь, шляхом рейтингового голосування.

Оголошення про початок прийому заявок кандидатів від громадських об’єднань, їх спілок, благодійних організацій, професійних асоціацій буде оприлюднене найближчим часом на сайті МОЗ. Із критеріями відбору кандидатів та порядком подачі заявок від громадськості можна ознайомитись безпосередньо в положенні.

Наразі першочергово до складу ради буде запропоновано увійти представникам благодійників, зважаючи на розмір благодійного внеску на цілі відбудови та відновлення Охматдиту та участь в організації збору благодійних коштів.

Раніше ми писали, що на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» проведуть новий тендер.

Також МОЗ просило правоохоронців перевірити тендер на відбудову "Охматдиту".

Нагадаємо, пошкоджений російською ракетною атакою корпус дитячої лікарні планують відновити до зими. 

Разом з тим, МОЗ скасувало супутні тендери на 14,5 млн грн.

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