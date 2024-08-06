На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який вкрав гроші з картки військового

Чоловік знав пароль від Приват24 та перерахував собі кошти, а потім видалив застосунок з телефону потерпілого.

На Хмельниччині судитимуть 37-річного чоловіка, який вкрав гроші з картки військового. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що неодноразово засуджений за вчинення злочинів чоловік, скористався мобільним телефоном військовослужбовця ЗСУ та, попередньо підглянувши пароль до застосунку Приват24 - змінив його.

Надалі без відома потерпілого перерахував собі на карту 5 тисяч гривень, а щоб у потерпілого не виникло підозр - видалив застосунок.

Викрадені гроші витратив на власні потреби.

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