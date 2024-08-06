Ремонт метро між «Деміївською» та «Либідською» на завершальному етапі: рух планують відновити на початку осені

На «Либідській» завершується будівництво нової частини тунелю.

Міський головаВіталій Кличко перевірив, як тривають відновлювальні роботи в метро на перегоні між станціями «Деміївська» - «Либідська» у Києві.

Він зазначив, що роботи вже на завершальному етапі. Ремонт триває цілодобово, щоб рух метро на Теремки поновився вже на початку осені.

«Перевірив, як тривають відновлювальні роботи на перегоні між станціями «Деміївська» -«Либідська». Вони відбуваються цілодобово. На завершальному етапі роботи зі зведення фактично нової частини тунелю. Вже збудували 27 м нової конструкції прямокутної форми. Та посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною більше 50 метрів)», - зазначив Кличко.

За його словами, також триває повна заміна всіх комунікацій та вже виконуються роботи з укладання нового рейкового полотна. На поверхні, над тунелем, розпочали роботи з благоустрою.

Мер також зазначив, що фахівці виконали на пошкодженій ділянці всі стабілізаційні заходи з укріплення конструкцій, хімічне укріплення ґрунтів та облаштували водопонижувальні свердловини. Розробили котлован з трьома ярусами кріплення. Тривають роботи з посилення тунельної оправи та влаштування гідроізоляції тунелю.

«Після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів. Фахівці роблять все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені», - наголосив Кличко.

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