Ремонт метро между «Демеевской» и «Лыбидской» на завершающем этапе: движение планируют возобновить в начале осени

На «Лыбидской» завершается строительство новой части тоннеля.

Голодской главаВиталий Кличко проверил, как продолжаются восстановительные работы в метро на перегоне между станциями «Демеевская» - «Лыбидская» в Киеве.

Он отметил, что работы уже на завершающем этапе. Ремонт продолжается круглосуточно, чтобы движение метро на Теремки возобновилось уже в начале осени.

«Проверил, как продолжаются восстановительные работы на перегоне между станциями «Демеевская» – «Лыбидская». Они проходят круглосуточно. На завершающем этапе работы по возведению практически новой части тоннеля. Уже выстроили 27 м новой конструкции прямоугольной формы. Но усилили прилегающие к ней участки с обеих сторон (общей длиной более 50 метров)», - отметил Кличко.

По его словам, также идет полная замена всех коммуникаций и уже выполняются работы по укладке нового рельсового полотна. На поверхности над туннелем начали работы по благоустройству.

Мэр также отметил, что специалисты выполнили на поврежденном участке все стабилизационные меры по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Разработали котлован с тремя ярусами крепежа. Продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля.

«По завершении ремонта, перед полноценным возобновлением движения, осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени», - подчеркнул Кличко.

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