В Гоструда пояснили, что не имеют права делать субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, что запрещается субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги по посредничеству в трудоустройстве.

Субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги по посредничеству в трудоустройстве, не имеют права:

- сознательно осуществлять набор, трудоустройство или наем работников для работ, связанных с неприемлемыми опасностями и рисками, а также для работ, на которых эти работники могут стать жертвами злоупотреблений или дискриминации любого характера;

- препятствовать найму привлеченного работника непосредственно работодателем, ограничивать профессиональную мобильность работника, налагать санкции на работника, согласившегося на работу у другого работодателя;

- предоставлять работников в распоряжение работодателя для замены его работников, проводящих забастовку или другие коллективные действия.

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