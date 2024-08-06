В Хмельницкой области будут судить мужчину, который украл деньги с карты военного

Мужчина знав пароль от Приват24 и перечислил себе средства, а затем удалил приложение с телефона потерпевшего.

В Хмельницкой области будут судить 37-летнего мужчину, который украл деньги с карты военного. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что неоднократно осужденный за совершение преступлений мужчина воспользовался мобильным телефоном военнослужащего ВСУ и, предварительно подсмотрев пароль к Приват24 - изменил его.

В дальнейшем без ведома потерпевшего перечислил себе на карту 5 тысяч гривен, а чтобы у потерпевшего не возникло подозрений – удалил приложение.

Угнанные деньги потратил на собственные нужды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.