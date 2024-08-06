В Хмельницкой области будут судить мужчину, который украл деньги с карты военного

В Хмельницкой области будут судить 37-летнего мужчину, который украл деньги с карты военного. Об этом сообщает областная прокуратура.
Установлено, что неоднократно осужденный за совершение преступлений мужчина воспользовался мобильным телефоном военнослужащего ВСУ и, предварительно подсмотрев пароль к Приват24 - изменил его.
В дальнейшем без ведома потерпевшего перечислил себе на карту 5 тысяч гривен, а чтобы у потерпевшего не возникло подозрений – удалил приложение.
Угнанные деньги потратил на собственные нужды.
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