На Житомирщині покарали чоловіка, який збував наркотики та психотропи

Чоловік проведе 7 років у в’язниці.

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок чоловіку, якого визнав винним у придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних та психотропних речовин, а також у збуті психотропів. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд призначив обвинуваченому остаточне покарання - 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. За одним епізодом суд обвинуваченого виправдав.

Суд встановив, що бердичівлянин повторно незаконно двічі придбав та збув за гроші психотропну речовину амфетамін одному і тому ж покупцеві. Також обвинувачений повторно придбав наркотичний засіб метадон та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, які зберігав з метою збуту та які поліція виявила та вилучила в обвинуваченого під час затримання та особистого обшуку.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково. Та незважаючи на це його винуватість по епізодам збуту психотропних речовин особі повністю доведена. Щодо збуту амфетаміну іншій особі, у чому обвинувачувався чоловік, суд його виправдав, оскільки визнав переважну частину доказів недопустимими.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 6 років та 6 місяців позбавлення волі. Враховуючи, що чоловік перебував на іспитовому терміні за іншим вироком Бердичівського суду, проте вчинив нові злочини, суд призначив остаточне покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна (справа № 274/6693/20).

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