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Україна цього року розраховує отримати від США 7,8 млрд доларів бюджетної підтримки

16:48, 6 серпня 2024
Водночас Шмигаль зауважив, що кошти партнерів — це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету.
Україна цього року розраховує отримати від США 7,8 млрд доларів бюджетної підтримки
Джерело фото: kmu.gov.ua
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Уряду у вівторок 6 серпня заявив, що Україна має запевнення від держав-партнерів та міжнародних фінансових інституцій, що всі потреби зовнішнього фінансування на цей рік будуть забезпечені.

«Україна продовжує посилювати свою фінансову стійкість. Вчора до державного бюджету надійшло 3,9 млрд доларів безповоротної допомоги від Сполучених Штатів. Загалом цього року розраховуємо отримати від американських союзників 7,8 млрд доларів бюджетної підтримки», — сказав очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, також найближчим часом очікується наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility від Європейського Союзу. За 2024 рік Україна залучить від ЄС за цією програмою 16 млрд євро.

«Ми чітко йдемо за графіком виконання усіх індикаторів. Всі реформи виконуємо. Ухвалюємо всі необхідні зміни», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Водночас Шмигаль зауважив, що кошти партнерів — це допомога для фінансування невійськових видатків бюджету, для виконання соціальних зобов’язань держави, для виплати зарплат бюджетникам, для реалізації економічних та гуманітарних проектів, а сектор безпеки й оборони Україна фінансує з внутрішніх ресурсів. 

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Мінфіні повідомили, куди підуть $3,9 млрд допомоги від США.

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