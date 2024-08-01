На зарплати держслужбовцям, ДСНС і соціальні видатки – у Мінфіні повідомили, куди підуть $3,9 млрд допомоги від США

Перший транш з пакету військової допомоги на 60 млрд доларів, закон про який Джо Байден підписав ще навесні, нарешті надійде до України.

Україна нарешті зможе отримати перші кошти від США в рамках частини економічної допомоги, передбаченої ухваленим навесні законом, повідомили у Міністерстві фінансів.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна все ще не отримала від США $7,8 млрд економічної допомоги за схваленим Конгресом США весною законом про військову допомогу на загальну суму 60 млрд доларів.

Прийняття цього закону Україна очікувала від США ще наприкінці 2023 року. Втім, у США спромоглися ухвалити його лише наприкінці квітня 2024 року.

Через затримку з ухваленням закону в бюджеті України наразі виникла «діра» в 500 млрд грн для покриття видатків на зарплати військовим та оборону, адже, за словами голови бюджетного Комітету Ради Роксолани Підласи та міністра фінансів Сергія Марченка, Україні через затримки у США доводилося закуповувати зброю власним коштом і «перекидати» видатки з кінця бюджетного року на його початок.

Тепер Уряд шукає шляхи, як покрити ці видатки, зокрема, пропонується підвищити податки.

Отже, як зазначають у Мінфіні, найближчим часом до Державного бюджету України від США надійде перший транш у сумі 3,9 млрд доларів США, передбачений цим законом.

Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Боб Сом підписали відповідну Угоду.

«Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це – необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету» – зазначив Марченко.

Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю).

Нагадаємо, США встановили у законі умову, що виділені для бюджетної підтримки кошти не можуть використовуватись для відшкодування пенсій.

Також не дозволяють фінансувати із цих коштів зарплати військовим, виплату яких можуть призупинити вже восени, якщо, за словами Мінфіну, не буде ухвалено закон про підвищення податків.

Це – перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 млрд доларів США.

Кошти надійдуть через проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Проект є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий 23 квітня Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні передбачав умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги.

При цьому Президент США не може до 15 листопада 2024 року (тобто, до проведення виборів у США) вживати будь-яких дій, пов’язаних із заборгованістю Уряду України, які анулюють будь-яку заборгованість України.

Разом з тим, у будь-який час після 15 листопада 2024 року Президент США може, за умови перегляду Конгресом, скасувати до 50% загальної заборгованості, яку взяла або очікує мати Україна щодо економічної допомоги.

Автор: Наталя Мамченко

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