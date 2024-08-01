Україна отримає грант у розмірі майже $3,9 млрд від США

Україна підписала угоду із США на суму майже 3,9 мільярда доларів.

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Незабаром Україна отримає грант від США на суму майже 3,9 мільярда доларів. Відповідну угоду підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Марченко зазначив, що ефективна робота уряду та значна підтримка міжнародних партнерів дозволяють забезпечувати фінансову стабільність в умовах російської агресії. Він висловив вдячність США та команді Світового банку за співпрацю, яка сприяє мобілізації необхідних ресурсів для підтримки держбюджету.

Отримані кошти будуть спрямовані на виплату заробітної плати вчителям, працівникам служб швидкого реагування, державним службовцям, а також на першочергові соціальні витрати, включаючи допомогу внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю.

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році. Загальний обсяг фінансової допомоги, запланованої від США на цей рік, складає 7,8 мільярда доларів.

Кошти будуть надані через проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine), який є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні. З червня 2022 року через цей проєкт до держбюджету залучено понад 25 мільярдів доларів, а з новою угодою сума підтримки зросте до майже 30 мільярдів доларів, з яких понад 80% надійшло від Сполучених Штатів.

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