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Украина получит грант в размере почти $3,9 млрд от США

14:14, 1 августа 2024
Украина подписала соглашение с США на сумму почти 3,9 миллиарда долларов.
Украина получит грант в размере почти $3,9 млрд от США
Источник фото: pravda.com.ua
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Вскоре Украина получит грант от США на сумму почти 3,9 миллиарда долларов. Соответствующее соглашение подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Марченко отметил, что эффективная работа правительства и значительная поддержка международных партнеров позволяют обеспечивать финансовую стабильность в условиях российской агрессии. Он выразил благодарность США и команде Всемирного банка за сотрудничество, которое способствует мобилизации необходимых ресурсов для поддержки госбюджета.

Полученные средства будут направлены на выплату заработной платы учителям, работникам служб быстрого реагирования, государственным служащим, а также на первоочередные социальные расходы, включая помощь внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. Общий объем финансовой помощи, запланированной от США на этот год, составляет 7,8 миллиарда долларов.

Средства будут предоставлены через проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine), который является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине. С июня 2022 года через этот проект в госбюджет привлечено более 25 миллиардов долларов, а с новым соглашением сумма поддержки возрастет до почти 30 миллиардов долларов, из которых более 80% поступило от Соединенных Штатов.

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